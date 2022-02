भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,273 नए मामले

Coronavirus Cases Today in India: देश में जानलेवा कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के मामलों में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10 हजार 273 नए केस सामने आए हैं और 243 लोगों की मौत (Covid Deaths) हो गई. कल 11 हजार 499 मामले दर्ज किए गए थे. यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं.

जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1 लाख 11 हजार 472 हो गई है. वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 13 हजार 724 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक 4 करोड़ 22 लाख 90 हजार 921 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों (Corona Vaccine) की करीब 177 करोड़ से खुराक दी जा चुकी हैं. कल 24 लाख 5 हजार 49 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 177 करोड़ 44 लाख 8 हजार 129 डोज़ दी जा चुकी हैं.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, स्वास्थ्यकर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 1.99 करोड़ से ज्यादा (1,99,77,476) एहतियाती टीके लगाए गए हैं. देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया. वहीं, कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान दो फरवरी से शुरू हुआ था.

India reports 10,273 fresh #COVID19 cases, 20,439 recoveries, and 243 deaths in the last 24 hours.

Active case: 1,11,472 (0.26%)

Daily positivity rate: 1.00%

Total recoveries: 4,22,90,921

Death toll: 5,13,724

Total vaccination: 1,77,44,08,129 pic.twitter.com/Qtyuy9lm72

— ANI (@ANI) February 27, 2022