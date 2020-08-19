छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ पुलिस के 11 पुलिसकर्मियों को मिली नई पदस्थापना

यह आदेश डीजीपी डीएम अवस्थी ने आदेश जारी किया

Kamlesh Nishad Send an email 55 मिन ago
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छत्तीसगढ़ पुलिस

रायपुर: डीजीपी डीएम अवस्थी ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ पुलिस के 11 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना की जिम्मेदारी सौपी है.

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