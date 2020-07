छत्तीसगढ़ में आज 115 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि, रायपुर में 50 केस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 115 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ​मेडिकल बुलेटिन के अनुसार आज भी राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। आज 50 नए संक्रमित मरीज मिले हैं।

वहीं दूसरी ओर अच्छी खबर यह है कि आज रिकार्ड 170 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर घर लौटे। बता दें कि प्रदेश अब तक सामने आए कुल 5731 संक्रमित मरीजों में 4114 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं आज एक और मरीज की कोरोना से मौत हो गई। जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया है। नए केस मिलने और डिस्चार्ज के बाद अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1588 हो गई है।

Chhattisgarh reported 115 new COVID-19 cases today, taking total number of cases to 5,731 including 4,114 recoveries .Number of active cases stands at 1,588.#ChhattisgarhFightsCorona @TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/T58v5f8nlN

