2021 TVS Star City Plus बाइक का नया वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली. TVS Motor इंडिया ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक TVS Star City Plus का 2021 एडिशन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को ड्यूल टोन कलर में लॉन्च किया है. वहीं 2021 TVS Star City Plus बाइक आपको डिस्क और ड्रम दोनों तरह के ब्रेक ऑप्शन में मिलेगी. आइए जानते है 2021 TVS Star City Plus में आपको और क्या खास मिलने वाला हैं.

2021 TVS Star City Plus के फीचर्स – नए कलर के साथ स्टार सिटी प्लस की कीमत इसमें LED हेडलाइट और USB मोबाइल चार्जर भी दिया गया है. टीवीएस के अनुसार, स्टार सिटी प्लस को 3 मिलियन से अधिक कस्टमर बेस मिला हुआ है, और ये मॉडल को फॉलो करने वाले फैन मॉडल की 15 साल की विरासत को हासिल करने में सक्षम है.सस्पेंशन ड्यूटी को टेलिस्कोप फ्रंट फोर्क और 5-फेज एडजस्टेबल रियर शॉक से कंट्रोल किया जाता है. बाइक ट्यूबलेस टायर्स के साथ 17-इंच के पहियों के साथ चलती है.

2021 TVS Star City Plus का इंजन – टीवीएस स्टार सिटी प्लस 110 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन पर चलता है जो कि 7,350 आरपीएम पर 8.08 बीएचपी पावर और 4,500 आरपीएम पर 8.7 एनएम पीक टॉर्क देता है. स्टार सिटी प्लस में 90 किमी प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड होने का दावा किया गया है और यह 4-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है. कलर ऑप्शन्स की एक डिटेल्ड सीरीज के साथ-साथ फ्यूल एफिशिएंट इंजन और लो कर्ब वेट के साथ, टीवीएस स्टार सिटी प्लस एक शानदार वैल्यू-फॉर-मनी, एंट्री-लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल है. Hyundai ने शुरू की Alcazar SUV की बुकिंग, जानिए कैसे कर सकते है बुक

2021 TVS Star City Plus की कीमत – नए कलर में टीवीएस स्टार प्लस की कीमत 65,865 रुपए (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती हैं. 2021 के टीवीएस स्टार सिटी प्लस को इस महीने की शुरुआत में टीवीएस की ईटी-फाई तकनीक (ईकोट्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन) के साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा जाता है कि यह 15 प्रतिशत बेहतर ईंधन खपत देता है.