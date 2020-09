नई दिल्ली: कोरोना संकट से जूझते भारत की दुनिया में क्या स्थिति है इसे लेकर भ्रम बना हुआ है। सरकार कहती है कि कोरोना के आंकड़े भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन भारत फिर भी बाकी देशों की तुलना में बेहतर हालत में हैं। हालांकि इस बारे में जानकारों का कहना इसका उल्ट है।

इस बारे में भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने सरकार को चेताते हुए एक ट्वीट किया है। कौशिक बसु ने न सिर्फ इस ट्वीट में भारत की अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट को लेकर चिंता जताई है बल्कि कोरोना से भारत में पैदा हुए संकट पर भी सरकार को आगाह किया है।

कौशिक बसु ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत इस कठिन से उबर सकता है बस सरकार को बेहतर नीति बनाने की जरुरत है। कौशिक बसु ने अपने ट्वीट में कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं जो डरा देने वाले हैं।

India’s drastic economic slowdown is hurting. It can’t be rationalized as cost of Covid containment. It’s critical for the Finance Ministry to inject stimulus. There’s enough talent in India—in universities, govt & pvt sector, that, brought to the table, can design such a policy. pic.twitter.com/0lb8oiNzXC

— Kaushik Basu (@kaushikcbasu) September 26, 2020