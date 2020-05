सड़क हादसे में 23 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 35 से अधिक घायल

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Covid-19) के कारण देश में लगे लॉकडाउन के बीच मजदूर पलायन करने को मजबूर है. मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में सड़क के ही रास्ते अपने घर लौट रहे हैं. लेकिन इसी बीच सड़क हादसों की खबरों ने सभी का दिल दहला कर रख दिया है. यूपी के औरैया में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है,जहां फरीदाबाद से 81 मजदूरों को लेकर आ रहे खड़े ट्राला में डीसीएम ने टक्कर मार दी. इस हादसे में 23 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल है.

21 labourers dead and several injured after the truck they were travelling in, collided with another truck in Auraiya. The injured have been shifted to hospital. They were coming from Rajasthan. pic.twitter.com/8l0QcH93Su

