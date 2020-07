छत्तीसगढ़ में आज 243 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, सबसे ज्यादा 64 बिलासपुर में

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज 243 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। आज बिलासपुर जिले में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा कांकेर में 45 तो राजधानी रायपुर में 25 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं दूसरी ओर आज 146 मरीज स्वस्थ हुए।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेशभर में 243 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5 हजार 246 हो गया। इनमें से 3 हजार 658 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर घर लौट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर 24 लोगों की मौत हो चुकी है।

जहां ज्यादा मरीज वाला लगेगा लॉकडाउन

कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। जिसके बाद सीएम ने कलेक्टरों को लॉकडाउन का अधिकार दिया। जिसके तहत अब प्रदेश में कलेक्टर जिले में लॉकडाउन का फैसला लेंगे।

Today 243 #COVID19 new cases, 146 recovered in Chhattisgarh. Total number of cases in the state is now at 5,246 , out of that 1,564 active cases, 3,658 recovered and overall 24 deaths.#ChhattisgarhFightsCorona @TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks pic.twitter.com/5Y3v7GOq7T

