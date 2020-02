दिल्ली हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत, 1500 सुरक्षाकर्मियों ने किया रक्तदान

Send an email

Delhi Violence दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाकों में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमा हाेने के कारण दिल्ली पुलिस के सामने सुरक्षा-व्यवस्था की बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली हिंसा होने के कारण बीते दिनों पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे थे। यहां तक की सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि उसे Out of the box जाकर काम करना चाहिए।

पुलिस का सारा ध्यान नॉर्थ-ईस्ट इलाके में होगा तो वहीं साउथ दिल्ली के जामिया में जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मार्च निकाला जाएगा।

यह मार्च जामिया के जामा मस्जिद से सेंट्रल कैंटीन तक निकाला जाने की योजना है। पुलिस की कोशिश होगी कि ये मार्च शांतिपूर्वक निकल जाए और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में तीन दिनों की हिंसा के बाद हालात अब काबू में हैं। बीते दो दिनों से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है जो पुलिस के लिए बड़ी राहत के समाचार हैं।

दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने बताया कि पुलिस ने 48 एफआईआर दर्ज की है और 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 38 लोगों की मौत के बाद दिल्ली हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के तहत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। सभी एफआईआर को एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया है।

जांच के लिए 2 अलग-अलग टीम बनाई गई है। एक टीम को DCP राजेश देव लीड करेंगे। वहीं एक टीम को जॉय टर्की लीड करेंगे। दोनो टीमों में चार-चार ACP होंगे और ACP क्राइम बीके सिंह की अगुवाई में यह SIT काम करेगी।

हिंसा के प्रभावितों की जान बचाने के लिए 1500 सुरक्षाकर्मियों ने किया रक्तदान

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोधी और समर्थक के बीच हुई हिंसा में कई परिवारों ने अपनों को खोया है तो कोई अपनों को अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझता देख रहा है. दिल्ली हिंसा में हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की दंगाइयों ने जान ले ली, तो गंभीर रूप से घायल डीसीपी अमित शर्मा का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पैरा मिलिटरी फोर्स दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके में सुरक्षा तो दे ही रही है वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 1500 सुरक्षाकर्मियों ने एम्स की तरफ आयोजित कैम्प में रविवार को रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया. सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के कर्मियों ने रक्तदान किया है.

सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसमें सीरआरपीएफ के 500 कर्मी, सीआईएसएफ के 400, बीएसएफ के 350 और आईटीबीपी के 100 सुरक्षाकर्मियों ने रक्तदान किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ”जीटीबी अस्पताल के ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड मौजूद रहे, इसके लिए डोनेट किया गया, जहां मंगलवार से दिल्ली दंगे में घायल हुए लोगों को भर्ती कराया गया है.”

एक अधिकारी ने बताया कि 30 से अधिक सीआरपीएफ जवानों ने जीटीबी अस्पताल में रक्तदान किया है ताकि घायलों के इलाज में खून की कमी न हो. मंगलवार को पैरा मिलिटरी के 50 जवानों को अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 34 ने रक्तदान किया. बाकियों को स्टैंडबाय पर रखा गया है.