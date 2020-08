जम्मू-कश्मीर के इन 2 जिलों में शुरू हुईं 4जी इंटरनेट सेवाएं

जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से बंद 4जी इंटरनेट सेवाओं को दो जिलों में चालू कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने परीक्षण के आधार पर रविवार रात को केंद्र शासित प्रदेश के गांदरबल और उधमपुर जिले में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का फैसला किया। अधिकारियों ने बताया कि गांदरबल और उधमपुर के पोस्टपेड उपभोक्ताओं को आज (रविवार) से 4जी इंटरनेट सेवा मिलनी शुरू हो गई है।

अधिकारी ने कहा कि आज रात 9 बजे से 8 सितंबर तक केवल पोस्टपेड सेवाओं के लिए ट्रायल के आधार पर गांदरबल और उधमपुर में हाई स्पीड मोबाइल डेटा सेवाओं को बहाल किया गया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बाकी जिलों में इंटरनेट की गति 2जी तक ही सीमित रहेगी।

J-K administration restores 4G mobile Internet services in Ganderbal district in Kashmir and Udhampur in Jammu region: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2020