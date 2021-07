मीराबाई चानू की तरह वेटलिफ्टिंग करती नजर आई एक बच्ची

नई दिल्ली:टोक्यो में जारी ओलंपिक से सिल्वर मेडल जीत कर मीराबाई चनू स्वदेश लौट आईं. दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ. भारत माता के जयघोष के साथ फैन्स ने वेलकम किया.

मीराबाई के एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले फैन्स उनका इंतजार कर रहे थे. इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, जी किशन रेड्डी और नीतीश प्रमाणिक समेत कई लोग मौजूद रहे.

हर कोई अपने तरीके से मीराबाई चनू की कामयाबी का जश्न मना रहा है. इस बीच भारतीय वेटलिफ्टर सतीश शिवलिंगम ने एक वीडियो शेयर किया है, जो ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बच्ची मीराबाई चनू को सलाम कर रही है.

इस वीडियो में एक बच्ची मीराबाई चनू की तरह वेटलिफ्टिंग करती नजर आ रही है. पीछे टीवी पर मीराबाई चनू की वेटलिफ्टिंग का वह ऐतिहासिक पल चल रहा है, जिसने भारत की झोली में सिल्वर मेडल दिया तो आगे बच्ची भी वेटलिफ्टिंग करती हुई दिखाई दे रही है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सतीश शिवलिंगम ने लिखा- जूनियर मीराबाई चनू, इसे प्रेरणा कहा जाता है.

26 जुलाई की रात 12 बजे पोस्ट किए गए इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक करीब 18 हजार लाइक के साथ करीब 2500 री-ट्वीट मिल चुके हैं. इसके साथ ही करीब 300 लोगों ने कमेंट भी किया है. खुद मीराबाई चनू ने वीडियो को री-ट्वीट करते हुए लिखा- So cute. Just love this.

वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा- ‘छोटी लड़कियों को एथलीटों, वैज्ञानिकों, सैनिकों, कलाकारों की नकल करनी चाहिए न कि बॉलीवुड के आइटम नंबरों की, यह देखकर अच्छा लगा.’ जूनियर मीराबाई चानू को लोगों ने बहुत प्यार दिया. एक ट्विटर यूजर ने लिखा- एक बच्चे को एक एथलीट की नकल करते देखना कितना अच्छा है न कि बॉलीवुड आइटम सॉन्ग डांस!