नदी में स्नान करते सामने आई 23 हाथियों के झुंड की एक शानदार वीडियो

रायपुर।छत्तीसगढ़ में 23 हाथियों के झुंड को नदी में स्नान करते देखा गया. ये हांथी महासमुंद से 15 किलोमीटर चलकर गरियाबंद जिले में पहुंचे. आईएफएस अधिकारी मयंक अग्रवाल ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

आईएफएस अधिकारी मयंक अग्रवाल ने अपने ट्विटर पर वीडियो को साझा किया है. जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. उन्होंने लिखा है कि All good things are wild and free. When

इस मामले में जब हमने आईएफएस मयंक अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि हाथियों का झुंड 2 मई को महासमुंद से गरियाबंद पहुंचे थे. इसमें बच्चे समेत 23 हाथी शामिल हैं. इन हाथियों में से एक हाथी पर रेडियो कॉलर भी लगा हुआ है. जिससे हाथियों के मूवमेंट की जानकारी हमें मिल रही है. अब फिलहाल ये सभी महासमुंद की ओर लौट गए हैं. जिससे आसपास के ग्रामीणों ने राहत की साँस ली है.

उन्होंने आगे बताया कि हाथियों के स्वभाव में ही होता है कि वो लगातार विचरण करते रहते हैं. वन विभाग की टीम या फिर ग्रामीणों के द्वारा इस झुण्ड को नहीं भगाया गया है. वो खुद ही विचरण करते हुए आगे बढ़ गए.

उन्होंने यह भी बताया कि जिस रास्ते से ये विचरण करते गरियाबंद पहुंचे थे. इस दौरान कुछ किसानों के फसलों को भी नुकसान हुआ है. जिसका मुआवजा दिया जा रहा है. इसके अलावा हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है.