2021 बीएस 6-अनुपालन डी-मैक्स वी-क्रॉस का एक टीजर इमेज जारी

नई दिल्ली: 2021 बीएस 6-अनुपालन डी-मैक्स वी-क्रॉस एसयूवी पिकअप का एक टीजर इमेज जारी किया गया है. इसे बहुत जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है. तस्वीर में नई 2021 डी-मैक्स वी-क्रॉस एसयूवी पिकअप की फ्रंट फेसिंग और साइड बॉडी को दिखाया गया है.

इसुजू मोटर्स ने पहले ही अपडेट किया है इस व्हीकल में BS6 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए अपने लाइन-अप पर काम कर रही है. हालांकि, पिकअप एसयूवी का अभी भी अपडेट मिलना बाकी है. सोशल मीडिया पर टीजर की तस्वीर बताती है कि “कुछ खास लॉन्च होने जा रहा है.” हा

लांकि, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड टीजर तस्वीर में लिखा है, “हमारे पास कुछ पावरफुल है जो On The Way है.” हालांकि, टीजर तस्वीर एक मॉडल पेज पर रिडायरेक्ट करती है, जिसमें कहा गया है, “वी-क्रॉस और हाय-लैंडर का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रहें.”

2021 इसुजू डी-मैक्स वी-क्रॉस पिकअप एसयूवी का टोटल डिजाइन और स्टाइल कोई भी बदलाव नहीं किए जाने की उम्मीद है. यह टू-पीस क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैंप, एल-आकार की एलईडी डीआरएल, फॉग लाइट, स्कफ प्लेट, कंट्रास्ट कलर्ड ओआरवीएम, 18-इंच के अलॉय व्हील, वर्टिकल स्टैक्ड टेल लाइट्स और बहुत से कॉमन सपोर्ट के साथ आएगी.

अंदर की तरफ, 2021 इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस में एक ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम, सात इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा. सुरक्षा के लिए ये पिकअप डुअल एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, रियर पार्किंग सेंसर, सीट-बेल्ट रिमाइंडर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम और अधिक जैसी सुविधाओं से लैस होगी.

बोनट के तहत, एक नया बीएस 6-कम्प्लेंट 1.9-लीटर डीजल यूनिट होगी जिसे इससे पहले लॉन्च किए गए 2.5-लीटर यूनिट के रिप्लेसमेंट के तौर पर पेश किया जाएगा. नई डीजल यूनिट को 350 एनएम के पीक टॉर्क और मैक्सिमम 150 बीएचपी पावर जनरेट के लिए तैयार किया जाएगा, इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा.