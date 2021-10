नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग “सांवरिया” में साथ नज़र आएंगे Aastha Gill और Arjun Bijlani

मुंबई। Aatha Gill and Arjun Bijlani will be seen together in Navratri special song “Saawariya”, we will see tremendous chemistry खतरों के खिलाड़ी 11 जीतने के बाद, अर्जुन बिजलानी और उनकी एक्स कंटेस्टेंट आस्था गिल एक बार फिर साथ में नज़र आने वाले है। नवरात्रि के शुभ अवसर नए गाने ‘सांवरिया’ में इन दोनों की जोड़ी फिर एक साथ देख जाएगा। यह गाना 8 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। जिसमे आस्था और अर्जुन की जबरदस्त कैमिस्ट्री देखने को मिलेगी।

इस गाने को आस्था ने कुमार सानू के साथ मिलकर गाया है। गाने में अर्जुन बिजलानी के साथ उनकी कैमिस्ट्री बेहद ही कमाल की नज़र आ रही है। अर्जुन बिजलानी ने इस गाने का एक मोशन पोस्टर भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। जिसमे वह आस्था गिल के पीछे खड़े नज़र आ रहे है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए अर्जुन ने कैप्शन में लिखा-‘मेरी #’सांवरिया’ आस्था गिल के साथ, आ रही हैं आपका दिल जीते 8 अक्टूबर को ! इसी के साथ उन्होंने कुछ हैशटैग का इस्तेमाल भी किया है’।

आगे उन्होंने कैप्शन में लिखा- “मैंने अपने पिताजी के जन्मदिन पर मंगलवार को खतरों के खिलाड़ी जीता था और आज मंगलवार के दिन मेरी माँ का जन्मदिन है। मुझे इस गाने के बारे में बताते हुए अच्छा लग रहा है….. आशा है कि आप सभी इसे अपना प्यार देंगे।”

आस्था गिल डीजे वाले, प्रॉपर पटोला, बज़ और हाल ही में पानी पानी और बचपन का प्यार जैसे ब्लॉकबस्टर गाने गा चुकी हैं।आस्था एक बेहतरीन सिंगर हैं, जिनके नाम रिकॉर्ड-ब्रेकिंग बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट ट्रैक हैं। आस्था ने इस साल बादशाह के साथ अपने पानी-पानी गाने को गाकर सभी दर्शकों को चौंका दिया था, जिसे यूट्यूब पर 430 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चूका है।