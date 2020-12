देश में प्रतिबंधित संगठन सिमी (SIMI) का नेता अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल्ला पिछले कई वर्षों से सिमी का सीनियर सक्रिय सदस्य है। 19 साल से अबदुल्ला की कई गैरकानूनी गतिविधियों सहित गंभीर मामलों में तलाश थी।

Delhi: Abdullah Danish, member of the banned organization Students Islamic Movement of India (SIMI), arrested by Special Cell of Delhi Police pic.twitter.com/Qq8GjzLSZs

— ANI (@ANI) December 6, 2020