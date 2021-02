रेल मंत्री पीयूष गोयल के बाद सीएम शिवराज ने भी ‘कू एप’ पर बनाया अकाउंट

Less than a minute

भोपाल, मध्यप्रदेश। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ‘कू एप’ में अपना अकाउंट बनाया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

Hello Friends, I am now on Koo.

Connect with me on this Indian micro-blogging platform.

Let us exchange our thoughts and ideas on Koo

Join me: @chouhanshivraj on Koo App – https://t.co/vjWSPiKD87

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 9, 2021

शिवराज सिंह चौहान ने KOOAPP पर कहा है कि यदि अपनी बात कहने का और रखने का कोई और विकल्प है, जो भारतीय है तो हम किसी को छोड़ नहीं रहे है। ट्विटर छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हम ट्विटर पर भी है और KOOAPP पर भी हैं।

सीएम ने किसानों के रेल रोको आंदोलन पर कहा कि मध्यप्रदेश में किसान तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। सारे किसान हमारे हैं। हम लोगों ने बार-बार कहा है जिनके मन में कहीं भी असमंजस है, उनसे सरकार बात कर रही है।