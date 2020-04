नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी के हस्तक्षेप के बाद सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने हवाई टिकटों की बुकिंग फ़िलहाल बंद का दी है,

दरअसलकोरोना वायरस (Covid-19) के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद एयर इंडिया ने 4 मई से हवाई सेवाएं शुरू करने का फैसला किया और फ्लाइट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को साफ किया है कि घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों को शुरू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, ‘नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्पष्ट करता है कि घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों को शुरू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. सभी एयरलाइन्स को सलाह दी जाती है कि सरकार के फैसले के बाद ही बुकिंग शुरू करें.’ 3 मई तक लॉकडाउन के ऐलान के बाद एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू सेवाओं के लिए और 1 जून से अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए बुकिंग शुरू कर दी थी. फिलहाल सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद भी एयर इंडिया की वेबसाइट पर बुकिंग जारी है और एयरलाइन इसको लेकर समीक्षा की बात कह रही है.

आपको बता दें कि एयर इंडिया लगातार देश व विदेशों में अपने कार्गो प्लेन से राहत सामग्री भेज रही है. इतना ही नहीं, एयर इंडिया के विशेष विमान चीन के वुहान से भी भारतीयों छात्रों को देश ला चुके हैं. वुहान में ही कोरोनावायरस (COVID-19) का सबसे पहला मामला सामने आया था. एयर इंडिया का विमान बी-787 शुक्रवार सुबह मेडिकल सप्लाई लेकर दिल्ली से चीन के लिए रवाना हुआ. विमान में 170 टन राहत सामग्री थी.

The Ministry of Civil Aviation clarifies that so far no decision has been taken to open domestic or international operations.

Airlines are advised to open their bookings only after a decision in this regard has been taken by the Government.@MoCA_GoI @DGCAIndia @AAI_Official

