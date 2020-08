Mumbai: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक बार फिर से दरियादिली दिखाते हुए असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया है. इसके लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट के जरिए खिलाड़ी कुमार का शुक्रिया अदा किया है. सीएम सोनोवाल ने ट्वीट कर लिखा, “असम में बाढ़ राहत के लिए एक करोड़ के अपने योगदान के लिए अक्षय कुमार जी को धन्यवाद. आपने संकट के समय हमेशा सहानुभूति दिखाई है और समर्थन किया है. असम के एक सच्चे दोस्त के रूप में, वैश्विक क्षेत्र में अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान आप पर आशीर्वादों की वर्षा करें.”

जुलाई 2020 में एक समय तो असम के 33 में से 33 जिले बाढ़ के पानी से डूब गए थे. बाढ़ के कारण लगभग 28 लाख लोग प्रभावित हो गए थे. बाढ़ के कारण राज्य में हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए, फसलें तबाह हो गईं और कई स्थानों पर सड़कें और पुल टूट गए. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्य सरकारी एजेंसियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बाढ़ राहत के अभियान में लगा हुआ है.

Thank you @akshaykumar ji for your kind contribution of ₹1 crore towards Assam flood relief. You have always shown sympathy and support during periods of crisis. As a true friend of Assam, may God shower all blessings to you to carry your glory in the global arena.

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) August 18, 2020