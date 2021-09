छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारी को सूर्यवंशी फिल्म देखने का अक्षय कुमार ने दिया न्यौता

रायपुर. छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी आर के विज को फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म सूर्यवंशी देखने का न्यौता दिया है। दरअसल मामला एक टवीट से जुड़ा हुआ है। अक्षय कुमार ने फिल्म का एक फोटो टवीट किया था, जिस पर आर के विज ने कमेंट किया। जवाब में अक्षय कुमार ने भी चुटीले अंदाज में टवीट किया।

जानिए आखिर कैसे चला अक्षय कुमार और आर के विज के बीच टवीट वार-

So many families would be thanking Sh Uddhav Thackeray today! Grateful for allowing the reopening of cinema halls in Maharashtra from Oct 22. Ab kisi ke roke na rukegi – AA RAHI HAI POLICE #Sooryavanshi #Diwali2021 #RohitShetty @ajaydevgn @RanveerOfficial #KatrinaKaif pic.twitter.com/xJqUuh2pMT

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 25, 2021