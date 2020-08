संसद के मॉनसून सत्र से पहले सभी सांसदों का होगा कोरोना टेस्ट: लोकसभा स्पीकर

New Delhi: संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी। सांसदों को आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा, जिसमें उनके नाक / गले से स्वैब लिया जाएगा।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनियाभर में लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। हमें उम्मीद है कि सदस्य कोविड-19 संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मॉनसून सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे।

COVID-19 has posed a major challenge for the functioning of democratic institutions across the world. We hope that the members will cooperate in the smooth functioning of the (Monsson) session by following COVID-19 related guidelines: Lok Sabha Speaker Om Birla pic.twitter.com/GJhG0Nhxt1

