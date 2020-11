केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. गुरुवार को उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के प्रति जन-आक्रोश है. ममता सरकार का मृत्युघंटा बज चुका है. परिवर्तन सुनिश्चित है. बीजेपी के नेतृत्व में दो तिहाई से सरकार बनेगी.

अमित शाह ने गुरुवार को बांकुड़ा में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘कल रात से मैं बंगाल में हूं. जहां पर भी गया वहां देखा कि एक ओर तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश है और नरेंद्र मोदी के प्रति एक श्रद्धा दिखाई देती है. बंगाल के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित है. यह परिवर्तन मोदी जी के शासन में आ सकता है.’

Violence and political killings have become the hallmark of Mamata regime.

The atrocities on BJP karyakartas has ensured the formation of BJP govt by two-third majority.

I appeal to the people of Bengal to uproot the TMC govt & bring BJP to ensure the prosperity of the state. pic.twitter.com/axecZmKWOe

— Amit Shah (@AmitShah) November 5, 2020