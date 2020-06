नई दिल्ली: जाकिर हुसैन की अपने दोस्त के साथ बातचीत की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। इक ऑडियो क्लिप में जाकिर भारतीय फौज को ‘नीचा दिखाने वाला और चीनी सैनिकों का महिमांडन’ करने वाला बयान दिया है। ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कारगिल में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑडियो क्लिप में जाकिर यह कहते हुए पाए गए हैं कि ‘चीन की सेना लद्दाख में 135 किलोमीटर तक दाखिल हो गई और उसने मार-मार कर भारतीय सैनिकों को वहां से खदेड़ा।’ कांग्रेस नेता का यह बयान सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है।

#Breaking 1st on TIMES NOW | Days biggest newsbreak explodes.

Congress leader Zakir Hussain arrested in Kargil after a leaked phone conversation of him went viral where he was heard berating our Forces.

TIMES NOW's Sohil Sehran & Pradeep Dutta with details. pic.twitter.com/dJzjaTww38

