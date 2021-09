उपचुनाव का एलान: लोकसभा की तीन, विधानसभा की 30 सीटों पर चुनाव

चुनाव आयोग ने लोकसभा की तीन सीटों और विधानसभा की 30 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके बाद 2 नवंबर को परिणाम घोषित किया जायेगा। इसके अलावा 14 राज्यों की 30 सीटों के लिए भी वोटिंग इसी दिन होगी। इस संबंध में नोटफिकेशन के घोषणा 1 अक्टूबर को होगी और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 11 अक्टूबर है, इसके अलावा नामांकन से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है।

By-elections to three Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh and 30 Assembly constituencies of various States to be held on 30th October: Election Commission pic.twitter.com/umtLw7rePp

