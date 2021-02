केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की मुसीबत और बढ़ गई है। रविवार को पार्टी विधायक लक्ष्मीनारायण ने अपना इस्तीफा स्पीकर वीपी शिवाकोझुंडु को सौंप दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारायण सामी का संकट और बढ़ गया है। उनकी सरकार पहले ही अल्पमत में आ चुकी है। बता दें, पुडुचेरी विधानसभा में सोमवार को शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। नवनियुक्त उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्याराजन ने स्पीकर को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है।

27 प्रभावी सदस्य संख्या वाली राज्य विधानसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या अब 13 रह गई है। ऐसे में शक्ति परीक्षण में सरकार गिर सकती है। लक्ष्मीनारायण ने बताया कि मैंने इस्तीफे का फैसला इसलिए लिया कि कांग्रेस ने मुझे सरकार या संगठन में महत्व नहीं दिया। यह पूछने पर कि क्या वे दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? लक्ष्मीनारायण ने कहा कि जैसा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहेंगे वैसा करूंगा। बता दें, पुडुेचरी में भी जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ सामी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है।

Congress MLA K Lakshminarayanan hands over his resignation letter to Puducherry Assembly Speaker VP Sivakozhundu. pic.twitter.com/5hJVABW06s

— ANI (@ANI) February 21, 2021