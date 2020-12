AUS Vs IND : ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार शुरुआत, फिंच और डार्सी शॉर्ट क्रीज पर मौजूद

मानुका : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की टी-20 सीरीज का पहला कैनबरा में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवा कर 161 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रनों का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन बनाए हैं।एरॉन फिंच (27 रन) और डार्सी शॉर्ट (16 रन) क्रीज पर हैं।

केएल राहुल ने टी-20 क्रिकेट में शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए अर्धशतक जमाया, लेकिन रवींद्र जडेजा की आक्रामक पारी भारत के लिए ‘संकटमोचक’ साबित हुई जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 में भारत को सात विकेट पर 161 रन तक पहुंचाया। टीम इंडिया के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए जबकि रवींद्र जडेजा ने 44 रनों की पारी खेली.।

ऑस्ट्रलिया के खिलाफ रवींद्र जडेजा ने 44 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा की टी 20 मैच में सर्वश्रेष्ठ पारी है। इससे पहले 49 मैचों में उन्होंने सबसे ज्यादा 25 रन ही बना पाए थे। इस दौरान उन्होंन सिर्फ 7 चौके और 5 छक्के लगाए थे।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए मोइजेस हेनरिक्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मिशेल स्टार्क को 2 विकेट, एडम जाम्पा और मिशेल स्वेप्सन को 1-1 विकेट मिले।

Innings Break!

A half-century from @klrahul11 and a quick-fire 44* from @imjadeja propel #TeamIndia to a total of 161/7 on the board.

Scorecard – https://t.co/3MGX8Wfhsy #AUSvIND

