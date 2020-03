‘बागी 3’ पर नहीं पड़ा Coronavirus का असर!

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की जोड़ी फिल्म ‘बागी 3 (Baaghi 3)’ में दिखाई दे रही हैं। ये फिल्म 6 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज हुए अब सात दिन हो गए हैं। इसके साथ ही इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से खलबली मची हुई है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए कई जगहों पर सिनेमाघर तक बंद रखने के आदेश जारी हुए है।

इसके बावजूद टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘बागी 3’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जी हां, ‘बागी 3’ ने गुरूवार को 5.70 करोड़ रुपये की कमाई अपने नाम की है। इसके बाद अब फिल्म का कुल कलेक्शन 90.67 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

सामने आए इन आकड़ो को देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा हैं कि ‘बागी 3 दूसरे हफ्ते की शुरुआत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ताजा आकडे शेयर करते हुए बताया- ‘बागी 3’ ने पहले दिन शुक्रवार को 17.50 करोड़ रुपये, दूसरे दिन शनिवार को 16.03 रुपये, तीसरे दिन रविवार को 20.30 करोड़ रुपये, चौथे दिन सोमवार को 9.06 करोड़ रुपये, पांचवें दिन मंगलवार को 14.05 रुपये, छठे दिन बुधवार को 8.04 करोड़ रुपये और सातवें दिन गुरूवार को 5.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

#Baaghi3 scores big numbers in Week 1… Despite #CoronaVirus scare + examination period… Mass pockets dominate, Tier-2 and 3 cities good… Fri 17.50 cr, Sat 16.03 cr, Sun 20.30 cr, Mon 9.06 cr, Tue 14.05 cr, Wed 8.03 cr, Thu 5.70 cr. Total: ₹ 90.67 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2020