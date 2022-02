बधाई दो बॉक्स ऑफिस: वैलेंटाइन के दिन पर राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की मूवी ने खोया गति

दर्शकों और आलोचकों दोनों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद, बधाई दो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर रही है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर ने उस दिन अपनी गति खो दी जब इसे सबसे ज्यादा करने की उम्मीद थी – वेलेंटाइन डे पर। वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि, यह सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर गिर गई। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, बधाई दो ने सोमवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए जो कि वैलेंटाइन डे भी होता है। इसके साथ ही फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 9.67 करोड़ रुपये हो गया है। अनवर्स के लिए, फिल्म ने पहले दिन 1.65 रुपये, दूसरे दिन 2.72 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 3.45 करोड़ रुपये कमाए थे। अनुमान लगाया जा रहा था कि वैलेंटाइन डे की वजह से फिल्म की कमाई में इजाफा हो सकता है। हालांकि, आंकड़े कुछ और ही परिदृश्य पेश करते हैं।

#BadhaaiDo gets the benefit of #ValentinesDay [Mon; Day 4], records better numbers than Day 1… Overall total is on the lower side, but the trending remains good… Tue-Thu crucial… Fri 1.65 cr, Sat 2.72 cr, Sun 3.45 cr, Mon 1.85 cr. Total: ₹ 9.67 cr. #India biz. pic.twitter.com/hZPY46NE3f

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 15, 2022