नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, हाफिज सईद समेत 5 आतंकियों के बैंक अकाउंट फिर से शुरू

इस्लामाबाद. आतंकियों को हमेशा से ही शय देने वाले पाकिस्तान (Pakistan) की हरकतों से तो हर कोई रूबरू है. एक बार फिर से उसने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया है. दरअसल, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने पांच आतंकी सरगनाओं के बैंक अकाउंट (Bank Account) वापस से एक्टिव कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक इनमें से एक बैंक खाता साल 2008 में मुंबई हमलों का आरोपी हाफिज सईद का भी है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है. बता दें कि पिछले महीने ही पाकिस्तान में एक आतंकी हमला हुआ था उसके बावजूद इमरान सरकार ने पांच आतंकी सरगनाओं के बैंक अकाउंट फिर से शुरू कर दिए हैं.

हाफिज सईद के अलावा लश्कर और जमात के आतंकी अब्दुल सलम भुट्‌टवी, हाजी एम अशरफ, याह्या मुजाहिद और जफर इकबाल के अकाउंट खोल दिए गए हैं. ये सभी यूएनएससी के लिस्टेड आतंकवादी है। हाफिज को मई में कोरोना संक्रमण का खतरा बताकर लाहौर जेल से रिहा कर दिया गया था. बाकी 4 आतंकी फंडिंग के मामले में लाहौर जेल में 1 से 5 साल तक की सजा काट रहे हैं. इनके खिलाफ पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक हर आतंकी ने UNSC से अपील की थी कि उसके बैंक अकाउंट खोल दिए जाएं ताकि उनके परिवारों का खर्च चल सके.

Bank accounts of Hafiz Saeed and JuD leaders restored after formal approval from United Nations sanctions committee: Pakistan Media (file pic) pic.twitter.com/znhksGq6hk

— ANI (@ANI) July 12, 2020