b’day spl: एक्ट्रेस संदीपा धर ने फिल्म इसी लाइफ में से की फ़िल्मी करियर की शुरुआत

मुंबई:बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर का आज 32वां जन्मदिन है. संदीपा का जन्म 2 फरवरी 1989 को कश्मीर में हुआ था. उन्होंने अपनी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नेशनल पब्लिक स्कूल बेंगलुरु से की है. इतना ही नहीं संदीपा ने भारतीय क्लासिकल नृत्य भरतनाट्यम में भी महानत हासिल कर रखी है.

हम बता दें कि उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म इसी लाइफ में से की थी. इस फिल्म में संदीप के अपोजिट अशोक ओबरॉय नजर आये थे। इस फिल्म में उमके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों द्वारा सरहाया गया था. जिसके बाद वह दबंग 2 में भी नज़र आई थी.

वहीं यदि हम बात करें संदीपा की फोटोज की तो वह हमेशा ही सोशल मीडिया पर सक्रीय रहती है, और एक से बढ़कर एक फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है. वहीं हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमे संदीपा बेहद ही खूबसूरत लग रही है, जंहा उन्होंने एक तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- Life isn’t perfect but your outfit can be.

इस तस्वीर में आप देख सकते है कि संदीपा ने स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है. जिस पर उनके फैंस ने भर-भर कर कमैंट्स किए है. इसी के साथ संदीपा के जन्मदिन पर हमारी तरफ से ढेर सारी बधाईयां.