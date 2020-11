67 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुए भजन सिंगर अनूप जलोटा, जाहिर की खुशी

मुंबई। मशहूर भजन गायक और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर लाइमलाइट में रहने वाले अनूप जलोटा एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अनूप जलोटा ने 46 साल बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हैं। डिग्री के मुताबिक अनूप बीए में थर्ड डिवीजन से पास हुए थे। इस पूरे वाक्या पर अनूप ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि,’इस डिग्री को पाने के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं दूसरी बार पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा हूं। इस मौके पर उन्होंने अपने बारे में कई अनसुनी और दिलचस्प किस्सों का भी खुलासा किया।

दरअसल, अनूप जलोटा ने साल 1974 में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन डिग्री नहीं ले पाए थे। ऐसे में बुधवार सुबह कुलपति कार्यालय में कुलपति द्वारा उन्हें डिग्री दी गई। बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना के पूरे 100 साल हो चुके हैं, ऐसे में यहां ‘शताब्दी उत्सव’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें अनूप जलोटा को बतौर गेस्ट आमंत्रित कर डिग्री प्रदान की गई।

Receiving BA Degree from Vice Chancellor of Lucknow University this afternoon after 47 years 🙏🥳#ProudMoment #LucknowUniversity #BAPass #AnupJalota #UniversityOfLucknow pic.twitter.com/9dXftrg9Vt

— Anup Jalota (@anupjalota) November 25, 2020