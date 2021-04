BHEL Recruitment 2021: ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी का शानदार मौका!

Less than a minute

BHEL Recruitment 2021: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने सुपरवाइजर ट्रेनी की कुल 40 पोस्टों के लिए कैंडिडेट्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं, इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल से शुरू हो चुका है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल 2021 है।

इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इन पोस्टों के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रहे इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, भेल में सुपरवाइजर ट्रेनी पदों की भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह है कि एप्लीकेशन भरने से पहले भेल का नोटिफिकेशन/विज्ञापन भेल की वेबसाइट पर जाकर जरूर देख लें। और इन तारीखों का ध्यान रखें —

आवेदन शुरू होने की तारीख 05th April, 2021 at 10:00 AM

आवेदन की आखिरी तारीख 26th April, 2021 at 11:45 PM

Admit Card जारी होने की तारीख 07th May, 2021

एग्जाम की तारीख 23rd May, 2021

कुल पद – 40

शैक्षिक योग्यता: इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार का कॉमर्स में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 23 मई 2021 को आयोजित होगी। एप्लीकेशन फीस इस प्रकार है।