यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए भूपेश सरकार ने की बड़ी घोषणा

रायपुर। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज चौथा दिन है। बीते ​तीन दिनों के दौरान यूक्रेन में रूस ने जैसी तबाही मचाई है, उससे पूरा यूक्रेन बुरी तरह हिल गया है, बावजूद उसके संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी है, जिसके लिए इंतजाम भारत सरकार कर रही है। बड़ी तादाद में भारतीय नागरिकों की वापसी हो चुकी है, लेकिन अब भी काफी संख्या में लोग वहां फंसे हुए हैं।

बता दें कि इस भयानक संकट में छत्तीसगढ़ के लोग भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार की मदद से सभी भारतीयों को वापस लाने अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संकट की घड़ी में एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

उन्होंने यू्क्रेन के विभिन्न शहरों से आ रहे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की वापसी का पूरा खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार देर रात इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, यूक्रेन से अपने निजी खर्चें से छत्तीसगढ़ लौटने वाले छात्रों और नागरिकों के खर्च का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री ने यूक्रेन से आ रहे विद्यार्थियों और दूसरे नागरिकों की छत्तीसगढ़ तक आने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अधिकारी दिल्ली और मुंबई हवाई अड्‌डों पर ही इंतजाम करने की तैयारी में हैं। विद्यार्थियों और दूसरे नागरिकों की सकुशल घर वापसी के लिए दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी के साथ ही इस कार्य से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वापसी की यात्रा के लिए आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दिन पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बात की है। विदेश मंत्री ने उन्हं बताया कि छात्रों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से निकाल कर हवाई मार्ग से वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबकी चिंता है कि बच्चों की जल्द से जल्द वापसी हो।

President Volodymyr Zelenskiy said Kyiv remained under Ukrainian control as Russian forces renewed their assault, pounding the capital and other cities with artillery and cruise missiles https://t.co/qGfZN8huI2 pic.twitter.com/m5xHdrpBjp

— Reuters (@Reuters) February 26, 2022