मुंबई: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने जंग छेड़ रखी है। शनिवार सुबह हुई मुठभेड़ में 27 नक्सलियों (Naxals Killed In Gadchiroli) समेत कुख्यात और खूंखार नक्सली मिलिंद तेलतुम्बडे (Who is Milind Teltumbde) भी मारा गया। मिलिंद पुणे पुलिस के एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव जातिगत दंगों के मामले में वांछित आरोपी था। उस पर 50 लाख रुपये का इनाम था। वहीं मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं , जबकि 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है।