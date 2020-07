दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोनावायरस के चलते सभी युनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द

University exams 2020: देश भर में लगातार बढ़ते कोरोनावायरस के मामलों का असर शिक्षा क्षेत्र पर भी बुरी तरह से देखने को मिल रहा है। कोरोना के कारण देश भर में कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने दिल्ली सरकार के तहत आने वालीसभी यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। इनमें फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी शामिल हैं।

वहीं छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालयों द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री प्रदान की जाएगी। इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में दी है।

मनीष सिसोदिया के ट्वीट के अनुसार, ‘दिल्ली सरकार ने # COVID19 के मद्देनजर राज्य में सेमेस्टर एग्जाम सहित सभी फाईनल ईयर की परीक्षाओ को रद्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री प्रदान की जाएगी।

In light of the major disruptions caused by the Coronavirus pandemic, Delhi govt has decided to cancel all Delhi state university exams including final exams https://t.co/g4SFLqaBQK

— Manish Sisodia (@msisodia) July 11, 2020