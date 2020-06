बिग ब्रेकिंग-छत्तीसगढ़ में फिर मिले 23 मामले,रायपुर में 11 केस

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर सामने आए कोरोना वायरस के 23 नए मामले राजधानी रायपुर से फिर नए 11 मामले सामने आए है –

रायपुर-11

दुर्ग-06

कबीरधाम-03

जांजगीर- चंपा -02

कोरबा-01

COVID 19 Update-23 more positive cases found during tests conducted at AIIMS with following details-

Raipur-11

Durg-06

Kabirdham-03

Janjgir- Champa-02

Korba-01#CoronaUpdatesInIndia #CoronaWarriors

— AIIMS, Raipur, CG😷 (@aiims_rpr) June 7, 2020