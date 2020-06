बिग ब्रेकिंग – रायपुर में 3 और महासमुंद में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले,एम्स ने की पुष्टि

रायपुर: राजधानी रायपुर में 3 और महासमुंद से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है

जानकारी के मुताबिक रायपुर में देवपुरी में एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वह पत्रकार की बेटी बताई जा रही है। वहीँ उरला की कंपनी में कार्यरत 1 श्रमिक कोरोना संक्रमित मिला है। रामसागरपारा की 1 महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

महासमुंद जिले में दो और नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई. जिसकी पुष्टि रायपुर एम्स ने की है.

COVID-19 Update- Five patients found COVID-19 positive during tests conducted at AIIMS Raipur. Three (Two Females-15 years, 25 years and one Male-30 years) are from Raipur and two (both females-27 and 32 years) are from Mahasamund.#CoronaVirusUpdate

