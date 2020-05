बिग ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से सामने आ रहे है ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 4 नए कोरोना मामले सामने आये है

जानकारी के मुताबिक बालोद (02) और बलौदा बाजार (02) में किए गए परीक्षण में चार नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। उन्हें जल्द ही एम्स रायपुर में भर्ती कराया जाएगा।

COVID-19 Update: four new patients found positive in the testing done at AIIMS- Balod (02) and Baloda Bazar (02). They will be admitted in AIIMS Raipur shortly.#CoronaUpdatesInIndia #CoronaWarriors #AIIMS

— AIIMS, Raipur, CG😷 (@aiims_rpr) May 20, 2020