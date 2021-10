बिग ब्रेकिंग : मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान गिरफ्तार

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुंबई ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हो गयी है. मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नुपुर सार‍िका, इस्म‍ित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा को गिरफ्तार किया है.

बाॅलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथ आठ लोगों को शनिवार रात को एनसीबी ने हिरासत में लिया था. एनसीबी ने एक क्रूज शिप पर रेड कर यह कार्रवाई की है, क्रूज शिप से ड्रग्स जब्त किया गया है. एनसीबी ने आर्यन खान सहित तीन लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा है.

#WATCH | Mumbai: Three of the eight detained persons, in connection with the raid at a party at a cruise off the Mumbai coast, were being taken for the medical test by NCB pic.twitter.com/JVAYF6fMb5

— ANI (@ANI) October 3, 2021