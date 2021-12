BIG BREAKING: बच्चों की वैक्सीन के लिए DCGI ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी

नई दिल्ली: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच एक राहत भरी खबर आई है. DCGI ने Covaxin की बच्चों को दी जाने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है. 12 से 18 साल के बच्चे को ये वैक्सीन आपातकाल स्थिति में दी जा सकेगी.

Bharat Biotech receives approval from DCGI for emergency use of its vaccine for children aged between 12-18 years: Offical Sources pic.twitter.com/WzRuUzqnUT

— ANI (@ANI) December 25, 2021