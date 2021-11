नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में शनिवार की देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

17 people have died in an accident in Haskhali of Nadia District. One funeral car and lorry collided resulting this accident. Dead bodies have been taken to Shaktinagar hospital. pic.twitter.com/FbeXzwYETU

— Rahul Deo Kumar (@RahulDeoKumar) November 28, 2021