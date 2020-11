बिग ब्रेकिंग : मणिपुर के CM बीरेन सिंह कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह रविवार को कोरोना वायरस( coronavieus) से संक्रमित पाये गये। मुख्यमंत्री सिंह ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा,“मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं। मैं हाल में अपने संपर्क में आये सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि खुद को आइसोलेट करें तथा कोरोना जांच करायें।”

I have tested positive for COVID-19. I request all those who came in close contact with me recently, to self isolate and get tested.

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) November 15, 2020