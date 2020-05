कराची: पाकिस्तान से यात्री विमान क्रैश होने की बड़ी खबर सामने आ रही है दरअसल जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लाहौर से कराची जा रहे विमान के कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश होने की खबर है.

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया में चल रही रिपोर्ट के अनुसार विमान में 91 यात्री सवार थे और यह एयरबस A320 विमान था. दुर्घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है.

Pakistan International Airlines (PIA) flight from Lahore to Karachi crashes near Karachi Airport: Pakistan media pic.twitter.com/jyDTkoQ2nf

— ANI (@ANI) May 22, 2020