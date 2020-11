BJP सांसद का बड़ा दावा- TMC के 50 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में होंगे शामिल

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से मंत्री सुवेंदु अधिकारी और पार्टी के विधायक मिहिर गोस्वामी के इस्तीफा देने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजू बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईएएनएस से दावा किया कि ममता बनर्जी की पार्टी डूबता जहाज बन चुकी है। आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेता भाजपा में जल्द से जल्द शामिल होने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि 2021 में राज्य की जनता टीएमसी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डाल देगी। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने शुक्रवार को आईएनएस से फोन पर कहा, ‘ममता बनर्जी के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान खतरे में है। सिर्फ दो नेता ही नहीं, बल्कि आगे 50 से ज्यादा सांसद टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा में आने वाले हैं।’

राजू बिष्ट ने कहा कि बंगाल को बचाने का समय है। संविधान खतरे में है। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। बगैर इलेक्शन के नगर निकायों का संचालन हो रहा है। सिलीगुड़ी के मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। इससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी सरकार डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती हैं।

Delhi: Mihir Goswami joins Bharatiya Janata Party after resigning from Trinamool Congress, in the presence of BJP National General Secretary Kailash Vijayvargiya.#WestBengal pic.twitter.com/pnY06v0jR4

— ANI (@ANI) November 27, 2020