बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आए 7 मजदुर

रायपुर: छत्तीसगढ़ से जहरीली गैस रिसाव की ख़बर सामने आ रही है.राज्य के रायगढ़ के शक्ति पेपर मिल में गैर रिसाव हो गया है. गैस लीक के कारण 7 मज़दूरों की हालत बिगड़ गई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सामाचार एजेंसी ने ये ख़बर दी है. इसके मुताबिक 7 में से 3 मज़दूरों की हालत गंभीर बनी हुई है. जिन्हें इलाज के लिए राजधानी भेजा गया है. तीनों मरीजों को रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल लाया जा रहा है

7 workers of a Paper Mill hospitalised after being exposed to a gas leak reportedly while cleaning a tank in the mill, 3 of them are in critical condition: Raigarh Superintendent of Police #Chhattisgarh pic.twitter.com/T5XqB3ixyQ

— ANI (@ANI) May 7, 2020