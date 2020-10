बड़ी खबर: महाराष्ट्र गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 नक्सली ढेर

महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरौली जिले के कोसनी-किसनेली जंगल में रविवार को पुलिस और नक्सलियों (Naxal Operation) के बीत हुए मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हो गए. मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. मृतकों में 3 महिला और दो पुरुष नक्सली शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक रविवार को पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के नेतृत्व में सी-60 के जवान कोसमी-किसनेली जंगल में नक्स विरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन पर निकले थे.

Maharashtra: Five naxals killed in Gyarapatti area of Gadchiroli district, during an operation today.

