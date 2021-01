दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित मंजरी प्लांट में आज (21 जनवरी) आग लग गई। यह सीरम इंस्टीट्यूट की नई इमारत है। इस हादसे में हुए नुकसान की फिलहाल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह पता चला है कि इस प्लांट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड नहीं बनाई जा रही थी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट में जहां कोरोना वैक्सीन बन रही है, उससे यह हादसा कितनी दूरी पर हुआ?

इस जगह हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, सीरम इंस्टीट्यूट के गेट नंबर एक पर मंजरी प्लांट है, जहां आग लगी। वहीं, गेट नंबर-तीन, चार और पांच पर मौजूद प्लांट में कोविड वैक्सीन का निर्माण व भंडारण आदि किया जाता है। ये तीनों गेट हादसे वाली जगह से एकदम विपरीत दिशा में हैं।

Maharashtra: Fire breaks out at Terminal 1 gate of Serum Institute of India in Pune. More details awaited. pic.twitter.com/RnjnNj37ta

— ANI (@ANI) January 21, 2021