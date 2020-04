बड़ी खबर : मध्य प्रदेश में पावर प्लांट का फ्लाई एश डैम टूटा

भोपाल: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक बार फिर से एश डैम के टूटने की वजह से पूरा इलाका प्रभावित हुआ है. शुक्रवार को यहां पर स्थित एक पावर प्लांट का फ्लाई एश डैम टूट गया जिसकी वजह से इलाके की करीब 200 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई. वहीं इसकी वजह से कई गांव प्रभावित हुए हैं और कुछ घर भी मलबे में डूब गए हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डैम के अचानक से टूटने के बाद राख युक्त पानी के तेज बहाव की वजह से कई किलोमीटर का इलाके पर भी बुरा असर पड़ा है. हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है और बचाव कार्य भी जारी है.

#WATCH Madhya Pradesh: Part of an ash dam, of a power plant situated in Singrauli district breaks; debris spread in nearby areas. (10.04.2020) pic.twitter.com/OC38YziPn7

— ANI (@ANI) April 10, 2020