बड़ी खबर: महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया सन्यास

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (39) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संदेश जारी कर सन्यास लेने की घोषणा की.

इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘शुक्रिया. आप लोगों के प्यार और समर्थन का बहुत शुक्रिया. 1929 घंटे से मुझे रिटायर्ड समझा जाए.’

क्रिकेट से धोनी के सन्यास लेने की घोषणा के कुछ देर बाद ही उनके साथी खिलाड़ी रहे सुरेश रैना ने भी सन्यास की घोषणा कर दी.

धोनी और रैना का सन्यास लेने का फैसला चौंकाने वाला है. शुक्रवार को ही धोनी को आईपीएल में शामिल होने जाने के लिए एयरपोर्ट पर देखा गया था.

इंस्टाग्राम पर ही रैना ने पोस्ट कर कहा, ‘आपके साथ खेल कर अच्छा लगा माही. गर्व के साथ मैं आपका रास्ता चुन रहा हूं. भारत का शुक्रिया. जय हिंद.’

पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, ‘भारतीय क्रिकेट के लिए आपका बेहतरीन योगदान रहा. साथ मिलकर 2011 का वर्ल्ड कप जीतना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा क्षण था. आपको और आपके परिवार को दूसरी इनिंग के लिए बधाई.’

धोनी के नजदीक माने जाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी आर अश्विन ने ट्वीट कर कहा, ‘लीजेंड ने अपने ही अंदाज में सन्यास ले लिया.’ उन्होंने भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी.

The legend retires in his own style as always, @msdhoni bhai you have given it all for the country. The champions trophy triumph, 2011 World Cup and the glorious @ChennaiIPL triumphs will always be etched in my memory. Good luck for all your future endeavours. #MSDhoni

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 15, 2020