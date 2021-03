नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटव पाए गए हैं। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करते हुए अपने कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी दी। गौरतलब है कि मास्टर ब्लास्टर ने हाल ही में वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में खेलने उतरे थे और उनकी टीम फाइनल में श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर चैंपियन बनी थी।

सचिन ने ट्विटर पर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी है। उन्होंने एक नोट शेयर किया जिसमें लिखा है, मैंने अपनी जांच करवाई और वो हर तरह की चीजों कर रहा हूं जो मुझे बताया जा रहा है ताकि इस कोविड 19 को दूर कर सकूं। वैसे मुझे आज कोरोना संक्रमित पाया गया है, मेरे अंदर इसके हल्के लक्ष्ण पाए गए। मेरे अलावा घर के सभी सदस्य को कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाया गया है।

उन्होंने आगे लिखा, मैंने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया है, मैं उन सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं जो भी मुझे डॉक्टरों ने बताया है। मैं उन सभी स्वास्थ कर्मियों को शुक्रिया करना चाहूंगा जो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे सभी कर्मियों को जो पूरे देश में इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं।

सचिन तेंदुलकर से पहले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने दिशा निर्देश का पालन करते हुए कोरोना को मात दी थी। वहीं भारत दौरे से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टॉम कुर्रन और स्पिनर ऑलराउंडर मोइन अली भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।

Best wishes for a very swift recovery. https://t.co/swZy9u9ezz

— BCCI (@BCCI) March 27, 2021