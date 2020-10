टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं ये तो हम सभी जानते हैं कि इस बार ‘बिग बॉस’ हाउस में नए कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स भी शामिल हुए हैं जिनमें गौहर खान (Guahar Khan), हिना खान (Hina Khan) और सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) का नाम शामिल है. भले ही ये तीनों सीनियर्स ‘बिग बॉस 14’ के घर में सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हैं लेकिन ये तीनों इस घर में मौजूदा कंटेस्टेंट्स से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब ऐसे में ‘बिग बॉस 14’ के घर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान के साथ फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं.

Gauahar giving massage to sidharth in return sid is doing her tareef..😂😂

Dosti ho rhi hai…😁😁😂#SidharhShukla #SidNaaz pic.twitter.com/rr5UaKUYWb

— Aashi❣️❣️ (@SidNaaz__shine) October 8, 2020