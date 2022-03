Bihar Board 12th Result 2022: बीएसईबी आज जारी करेगा परिणाम

Bihar Board 12th Result 2022: बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट आज, 16 मार्च, 2022 को दोपहर 3 बजे जारी होगा. बिहार बोर्ड ने एक ट्विटर पोस्ट में इसकी जानकारी दी थी. छात्र बिहार बोर्ड 12वीं का परिणाम 2022 बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर रोल कोड और रोल नंबर जैसे क्रेडेंशियल दर्ज करके देख सकते हैं.

INTERMEDIATE ANNUAL EXAM, 2022 : Result to be announced on 16.03.2022.#BSEB#Inter_Result_2022 pic.twitter.com/m5io1BDVb3

— Bihar School Examination Board (@officialbseb) March 15, 2022